Terceiro maior colégio eleitoral do país, Belo Horizonte tem a apuração mais lenta entre as capitais do Brasil no início da noite desde domingo (6/10). Por volta das 18h40, enquanto São Paulo já havia apurado 29,11% das urnas eletrônicas e o Rio de Janeiro, 27,1%, a capital mineira estava em 10% dos votos.

No mesmo horário, Vitória (ES) tinha totalizado 100% das apurações – Lorenzo Pazolini, do Republicanos, foi eleito prefeito da capital capixaba com 56,22% dos votos.

Em Salvador, 76,64% das urnas já estavam apuradas. A eleição já estava matematicamente definida, com Bruno Reis (União) com 78,09% dos votos válidos.

Enquanto Belo Horizonte não tinha completado 30% dos votos apurados, várias outras capitais já tinham o cenário eleitoral definido:

Palmas (TO)

2º turno: Janad Valcari (PL) x Eduardo Siqueira Campos (Podemos).



Macapá (AP)

Eleito: Dr. Furlan (MDB).

Manaus (AM)

2º turno: David Almeida (Avante) x Capitão Alberto Neto (PL).

Salvador (BA)

Eleito: Bruno Reis (União).

São Luís (MA)

Eleito: Eduardo Braide (PSD).

Campo Grande (MS)

2º turno: Adriane Lopes (PP) x Rose Modesto (União).

Curitiba (PR)

2º turno: Eduardo Pimentel (PSD) x Cristina Graeml (PMB).

João Pessoa (PB)

2º turno: Cícero Lucena (PP) x Marcelo Queiroga (PL).

Belém (PA)

2º turno: Igor (MDB) x Dlegado Edes Mauro (PL).

Natal (RN)

2º turno: Paulinho Freire (União) x Natália Bonavides (PT).

Porto Velho (RO)

2º turno: Mariana Carvalho (União) x Léo (Podemos).

Boa Vista (RR)

Eleito: Arthur Henrique (MDB).

A assessoria de imprensa do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) informou que a contabilização dos votos é centralizada nos servidores do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e, então, é enviada para os estados. A comunicação também informou que possivelmente a lentidão na contagem dos votos de Belo Horizonte é devido à quantidade de municípios em Minas Gerais e que deve ser acelerada nos próximos minutos – o estado é o maior do país em quantidade de cidades, com 853.

Esta matéria está em atualização

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia