Com 97,17% das urnas apuradas, está definido o primeiro turno das eleições municipais de Belém, capital paraense. Neste domingo (6/10), Igor Normando (MDB) soma 44,80% dos votos válidos e Delegado Eder Mauro (PL) tem 31,48%.

O resultado leva os candidatos para a disputa do cargo de prefeito da capital do Pará no segundo turno, que ocorre em 27 de outubro.







No total, nove candidatos disputaram o pleito: Igor Normando, Delegado Eder Mauro, Edmilson Rodrigues (PSOL), Jefferson Lima (Podemos), Thiago Araújo (Republicanos), Delegado Eguchi (PRTB), Raquel Brício (Unidade Popular), Well (PSTU) e Ítalo Abati (Novo).