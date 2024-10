Goleiro Willian ganha milhares de seguidores em rede social após título do Brasil no futsal

Goleiro Willian ganha milhares de seguidores em rede social após título do Brasil no futsal (Willian foi eleito o melhor goleiro da Copa do Mundo de Futsal 2024)

Herói do Brasil na vitória do Brasil por 2 a 1 na final contra a Argentina, o goleiro Willian ganhou milhares de seguidores no Instagram depois da conquista da Copa do Mundo de Futsal, neste domingo (6/10), no Uzbequistão.

Até a tarde deste domingo, o perfil oficial de Willian 320 mil seguidores. Antes da conquista do hexacampeonato mundial com o Brasileiro, a conta do goleiro tinha 85 mil fãs.

Brilho de Willian na vitória sobre a Argentina

O Brasil foi superior na primeira etapa do duelo e abriu 2 a 0. A partir daí, principalmente no segundo tempo, a Seleção Brasileira teve de suportar a forte pressão realizada pelos argentinos. Foi quando Willian surgiu como herói, tendo feito pelo menos cinco defesas difíceis.

A Argentina diminuiu o placar no momento em que o relógio marcava menos de dois minutos para o fim do jogo.

Nos segundo finais, o goleiro Willian seguiu brilhando e impediu o empate. Em função da atuação durante todo o torneio e especialmente na final, o brasileiro ganhou a Luva de Ouro da Copa do Mundo.

Quem é o goleiro Willian, herói do Brasil

Natural de Santa Catarina, Willian Felipe tem 29 anos e foi eleito, em 2023, o melhor goleiro do mundo. Atualmente, ele joga pelo Norilsk Nickel, da Rússia.

Antes da mudança para Europa, que ocorreu nesta temporada, Willian construiu trajetória vitoriosa pelo Joinville, equipe que ele defendeu de 2014 a 2023. De acordo com a plataforma ogol, o goleiro disputou 210 partidas e fez 11 gols pelo JEC. Se tratando de títulos, conquistou uma Liga Nacional (2017), duas Taças Brasil (2017 e 2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

Com a Seleção Brasileira, ele disputou a Copa do Mundo de 2021 e a de 2024. Além do título mundial conquistado neste domingo, também venceu a Taça das Nações no ano passado.

A notícia Goleiro Willian ganha milhares de seguidores em rede social após título do Brasil no futsal foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.