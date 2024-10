SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste domingo (6), dia do primeiro turno das eleições 2024, o canal do Discord 'Cortes do Marçal', ligado ao candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB, Pablo Marçal, compartilha entre seguidores notícias majoritariamente sobre o pleito, com a divulgação de vídeos em que predomina a narrativa de perseguição contra o político.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Também foi publicada deepfake, tecnologia que permite a criação de vídeos e áudios falsos, com o apresentador da TV Globo William Bonner. No vídeo falso, o jornalista afirma que Marçal seria o melhor prefeito para a cidade e pede apoio a ele.





Pablo Marçal teve o perfil suspenso no Instagram pelo TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) depois de divulgar na sexta-feira (4) um laudo falso ligando o também candidato Guilherme Boulos (PSOL) ao consumo de drogas.





O influenciador já teve outros perfis suspensos depois de ter, segundo a Justiça, inflado artificialmente suas contas originais burlando regras da Justiça Eleitoral.