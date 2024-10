SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chamou o candidato do PRTB à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, de estelionatário. Após votar na manhã deste domingo (6) em um colégio da zona sul de São Paulo, Haddad disse que a divulgação de um laudo médico falso contra o candidato do Psol, Guilherme Boulos, é inaceitável.





Ele defendeu rigor da Justiça na apuração. O ministro chegou ao local de votação às 9h30.





"Estamos dizendo há algum tempo que temos um estelionatário concorrendo à prefeitura de São Paulo. É muito grave. Uma pessoa que foi acusada e condenada por estelionato e comete um estelionato na campanha eleitoral", disse.





Segundo ele, o que aconteceu ontem foi um estelionatário testando os limites do que é possível fazer em uma disputa eleitoral.





Haddad pregou o voto consciente, ressaltando a magnitude de São Paulo e sua repercussão nacional. O ministro confessou que, de tão habituado a votar no 13. teve que parar para pensar antes de votar no 50, número do PSOL, de Guilherme Boulos.





"Tive que pensar, Mas votei 50".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia