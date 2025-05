Kalil ironiza Cleitinho na CPI: 'depois dessa, sou candidato a governador'

Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

O ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, fez uma rara aparição nas redes sociais nesta terça-feira (13/5) para ironizar o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) e afirmar que tentará novamente o governo de Minas em 2026.

Em seus perfis no X (antigo Twitter) e Instagram, Kalil criticou o comportamento do senador durante a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das apostas esportivas no Congresso Nacional. Nesta manhã, durante depoimento da influenciadora Virgínia Fonseca, Cleitinho preferiu elogiar a blogueira e pedir uma foto em vez de questioná-la.

“Depois dessa, definitivamente, sou candidato a governador de Minas”, escreveu Kalil na legenda de um video que mostra o momento em que Cleitinho usa seu tempo de fala na CPI para tietar Virgínia.

Depois dessa, definitivamente, sou candidato a governador de Minas. pic.twitter.com/mqPaRBqgIX — Alexandre Kalil (@alexandrekalil) May 13, 2025











Cleitinho elogiou a influenciadora, ouvida na CPI por ter fechado contratos com empresas de apostas online. “Eu quero falar que a política não tem moral para falar da Virgínia, zero moral. A Virgínia é fonte de riqueza, enquanto nós trazemos despesa para a população brasileira”, afirmou o congressista imediatamente antes de pedir para deixar sua cadeira e gravar um vídeo com a blogueira e pedir para que ela mandasse um abraço para a esposa do senador mineiro.

Kalil disputou o governo de Minas em 2022 pelo PSD em dobradinha do partido com o PT. Então prefeito da capital mineira, ele renunciou ao cargo para concorrer ao Executivo Estadual, deixou o comando de BH para Fuad Noman (PT) e subiu no palanque com Alexandre Silveira (PSD) concorrendo ao Senado e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República.

Kalil terminou derrotado no primeiro turno para o incumbente Romeu Zema (Novo). Desde então, ele rompeu com Fuad e deixou o PSD. O destino anunciado para o ex-prefeito era o Republicanos, mas a filiação nunca aconteceu. Neste cenário, ele seria correligionário de Cleitinho.

A reportagem entrou em contato com o ex-prefeito para perguntar sobre a intenção da postagem. Ele não quis se posicionar além da frase publicada nas redes sociais. Sobre o partido pelo qual concorreria ao governo, ele se limitou a responder “Kalil”.

A última publicação de Kalil havia acontecido em janeiro, em memória de seu pai, Elias Kalil. O ex-prefeito se notabilizou, ainda como presidente do Atlético, a utilizar o Twitter como sua plataforma de comunicação com os torcedores e, depois, com os cidadãos belo-horizontinos.

Mesmo sem partido e após as discussões com aliados, o nome de Kalil ainda é relembrado pelos eleitores e surge nos bastidores da esquerda mineira como possível nome para a ainda indefinida disputa pelo Palácio Tiradentes.