Cleitinho interrompe depoimento de Virgínia para pedir um vídeo

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) interrompeu o depoimento da influenciadora Virgínia Fonseca na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das apostas esportivas, nesta terça-feira (13/5), para pedir um vídeo com ela.

O parlamentar mineiro defendeu a influenciadora, argumentando que ela é “fonte de riqueza” para o Brasil e geradora de emprego. “Eu quero falar que a política não tem moral para falar da Virgínia, zero moral. A Virgínia é fonte de riqueza, enquanto nós trazemos despesa para a população brasileira”, disse.

Cleitinho então pediu para que Virgínia mandasse um abraço para sua mulher e sua filha. Nas últimas semanas, o senador tem adotado uma postura crítica à política brasileira. Inclusive, ele disse que pensa em não disputar uma nova eleição.

Virginia foi até o Senado para depor como testemunha, sendo questionada pelos parlamentares a respeito dos contratos e dos trabalhos de influenciadores para promover casas de apostas e jogos de azar online, as chamadas Bets. Segundo a influenciadora, seus atos sempre seguiram a legislação, e seus seguidores foram alertados sobre os riscos das apostas.

"Eu vou falar por mim. Quando eu posto, sempre deixo muito claro que é um jogo, que pode ganhar e pode perder. Que menores de 18 anos são proibidos na plataforma. Se possui qualquer tipo de vício, o recomendado é não entrar. E para jogar com responsabilidade", afirmou.

Ela também disse seguir as recomendações do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar). “Estou falando por mim, não sei como outros influenciadores fazem. Eu sempre deixo claro. Tudo isso que me passaram, eu falo”, disse.