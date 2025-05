Justiça nega pedido do PT contra Zema: 'Não vão nos calar'

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), voltou a fazer críticas ao Partido dos Trabalhadores (PT) nas redes sociais. Nesta terça-feira, o mandatário mineiro celebrou a decisão favorável da Justiça em resposta a um pedido de tutela de urgência solicitado pela legenda, que obrigaria Zema a apagar publicações relacionando o escândalo do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) ao partido do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Não vão nos calar”, disse o chefe do Executivo estadual.

A decisão judicial alega que “a legenda não pode ser isoladamente considerada ou interpretada, olvidando-se o contexto geral da postagem, a ponto de permitir censura ao direito constitucional de liberdade de manifestação”. A decisão esclarece ainda que o vídeo, tendo menos de um minuto de duração, não haveria uma situação que pudesse ocasionar dano irreversível a imagem do partido, a ponto de possibilitar a concessão da tutela de urgência.

No sábado (10/5), Romeu Zema reagiu ao processo em suas redes sociais publicando apenas a mensagem: “não vão nos calar”. Posteriormente, o governador também publicou uma foto de Lula ao lado de governantes autoritários da África na Praça Vermelha, em Moscou, na Rússia, para a celebração dos 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Na legenda, Zema escreve: ‘Me diga com quem andas, e te direi quem és”.

