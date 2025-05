Thronicke para Virginia: ‘Influencia milhões, mas não influencia a mãe?

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) protagonizou um embate com a influenciadora Virginia Fonseca durante depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das apostas esportivas, nesta terça-feira (13/5), no Senado. Em determinado momento, a parlamentar questionou a blogueira por promover as bets, mas seu marido e sua mãe não jogarem em contas próprias.

“A senhora consegue influenciar 53 milhões de brasileiros, mas não conseguiu (influenciar) o marido e a mãe? Será que, se esse produto fosse realmente bom, seu marido e sua mãe não estariam jogando? Não teriam uma conta própria?”, questionou.

Virginia explicou que seu marido, o cantor Zé Felipe, possui uma conta própria para apostar, mas prefere fazer jogos em conjunto. “Agora, eu não sei se minha mãe lá no quarto dela está jogando? Se quiser, eu posso ligar e perguntar se ela tem conta, mas eu não sei o que ela faz no quarto”, respondeu.

Segundo a blogueira, quando ela está produzindo conteúdo sobre as bets, seus familiares jogam na mesma conta. Questionada sobre os maiores valores que recebeu para fazer propaganda das apostas, Virginia preferiu ficar em silêncio, mas afirmou que todos foram declarados para a Receita Federal.

'Sempre deixo claro'

Virginia foi até o Senado para depor como testemunha, sendo questionada pelos parlamentares a respeito dos contratos e dos trabalhos de influenciadores para promover casas de apostas.

Segundo a influenciadora, seus atos sempre seguiram a legislação e seus seguidores foram alertados sobre os riscos das apostas. Ela também negou que tenha firmado contratos com base na perda de apostadores.

"Eu vou falar por mim. Quando eu posto, sempre deixo muito claro que é um jogo, que pode ganhar e pode perder. Que menores de 18 anos são proibidos na plataforma. Se possui qualquer tipo de vício, o recomendado é não entrar. E para jogar com responsabilidade", afirmou.

Ela também disse seguir as recomendações do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar). “Estou falando por mim, não sei como outros influenciadores fazem. Eu sempre deixo claro. Tudo isso que me passaram, eu falo”, disse.