Grave acidente entre carreta e van deixa mortos na BR-251, no Norte de MG

Um grave acidente entre uma van e uma carreta foi registrado na noite desta terça-feira (13/5) na BR-251, nas proximidades do distrito de Barrocão, em Grão Mogol, no Norte de Minas. De acordo com informações preliminares do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), há pelo menos seis mortos.

A ocorrência está em andamento, e equipes de resgate permanecem no local. Seis ambulâncias foram mobilizadas para o atendimento às vítimas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros (Cobom) também atuam na ocorrência.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre o número exato de feridos ou mortos. A dinâmica da colisão ainda será esclarecida.

A vítimas foram encaminhadas para o Hospital Universitário Clemente de Faria e Santa Casa de Montes Claros.

Aguarde mais informações

Com informações de Luiz Ribeiro