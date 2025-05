Eletricista é atingido por caçamba de caminhão na Cidade Administrativa

Um eletricista, de 26 anos, ficou ferido na noite dessa segunda-feira (12/5) após ser atingido pela caçamba de um caminhão munck durante uma operação de trabalho na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte. O acidente ocorreu por volta das 23h, na rodovia MG-010, no Bairro Serra Verde, Região Norte, próximo ao prédio Alterosa.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), o trabalhador, que presta serviço para a empresa BH-Iluminações Públicas, estava ancorado à estrutura do caminhão quando a caçamba tombou, provocando a queda. Ele foi encontrado consciente, orientado e sem sinais aparentes de fraturas.

Uma Unidade de Resgate do 3º Batalhão de Bombeiros, com base em Lagoa Santa, foi acionada para o atendimento. A operação foi concluída por volta das 2h26 desta terça-feira (13), e a vítima foi encaminhada ao Hospital Felício Rocho, na Região Centro-Sul da capital.

As causas do acidente não foram detalhadas. O estado de saúde do eletricista não havia sido atualizado até a última divulgação dos bombeiros.