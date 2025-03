Queda de barranco mata trabalhador e soterra outros dois em Minas

Um trabalhador de 45 anos morreu depois que uma queda de barranco em uma obra o soterrou juntamente de dois colegas. O caso aconteceu em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais, na manhã desta segunda-feira (3/3).

Conforme registros do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), os três homens estavam participando de uma obra para implementação de esgoto em um terreno da Rua Dos Pardais, no Bairro Castelo Branco, a serviço do consórcio Moc Saneamento. Em certo momento, houve uma queda de barranco e o trio ficou abaixo da terra.

Dois dos homens, de 27 e 43 anos, foram removidos da terra com vida e encaminhados ao atendimento médico por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Enquanto o mais novo foi levado ao Hospital de Pronto Socorro da Santa Casa com um traumatismo craniano grave, o mais velho foi levado ao Pronto Socorro do Hospital Universitário com ferimentos mais leves.

Segundo o órgão, o terceiro homem, de 45n, foi soterrado a uma profundidade de 4,7 metros e morreu no local. Os bombeiros realizaram a estabilização do terreno e removeram o corpo.

