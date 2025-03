Náufragos e afogamento movimentam salvamentos em Furnas

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Uma moto aquática acidentada com três náufragos e uma mulher que se afogou exigiram ação imediata do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e de lanchas turísticas, no Lago de Furnas, no Centro-Oeste de Minas.

De acordo com a corporação, a central de Emergências foi acionada por volta das 19h do último sábado (01/03), em Formiga, para atendimento a uma mulher de idade não informada que se afogou no Lago de Furnas.

"Segundo a solicitante, uma mulher havia sido retirada da água por populares e levada até a marina do Balneário FurnasTur. A vítima é natural de Córrego Fundo (mesma região). Em determinado momento, a paciente apresentou um quadro de parada cardiorrespiratória, sendo necessária a realização do protocolo de ressuscitação cardiopulmonar", informou o CBMMG.



Os militares fizeram as manobras de reanimação e a encaminharam para a sala vermelha do Hospital de Formiga, com o apoio da equipe da USA do SAMU.



"Felizmente, foi possível restabelecer sua circulação, porém, a vítima permaneceu sob cuidados intensivos, necessitando de ventilação mecânica para suporte respiratório", afirma o CBMMG.

Pouco depois, na mesma noite, uma nova solicitação informou que uma mulher estava acompanhada de outras duas pessoas em uma moto aquática que se acidentou e acabaram caindo na água da represa.

"Uma delas havia sido levada de lancha até a marina para atendimento. As outras duas, que usavam coletes salva-vidas, teriam ficado à deriva na represa. Dessa forma, o CBMMG foi novamente acionado para realizar o resgate. Ao chegarem ao local, com os equipamentos de mergulho, os bombeiros constataram que populares já haviam retirado as duas mulheres da água com o auxílio de uma lancha".

As duas estavam em boas condições de saúde e foram liberadas para retornarem às suas residências.