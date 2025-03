Homem é agredido e quase enterrado vivo no interior de Minas Gerais

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

A ação de populares impediu que um homem de 51 anos fosse enterrado vivo em uma cova profunda escavada em Nova Serrana, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, na tarde de sábado (01/03).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o homem de 51 anos é natural de Betim, na Grande BH e estava alcoolizado quando foi agredido por uma pessoa ainda não identificada pela polícia.



O crime ocorreu na Rua Jornalista Zoltran Glueck, Bairro Dona Zeli I, em área periférica da zona urbana do município.

De acordo com o CBMMG, o acionamento ocorreu às 17h28. Quando chegaram encontraram vizinhos contando que viram um homem desconhecido com uma enxada, tentando enterrar a vítima caída dentro de uma vala em um terreno baldio. Assustado com a multidão, o criminoso fugiu.

Segundo o CBMMG o homem está com traumas de pancadas e cortes sofridos na cabeça, além de uma laceração no braço direito. Ele recebeu os primeiros socorros no local e foi conduzido pelo SAMU a uma unidade hospitalar para atendimento médico.

A polícia procura pelo agressor, mas até a publicação da reportagem ninguém havia sido preso.