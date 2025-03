Homem mata a mãe porque sobrenome dele é diferente dos irmãos

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um crime bárbaro por motivo fútil deixou estarrecidos os moradores de Baldim, na Grande BH. Um homem de 39 anos matou a golpes de faca a própria mãe, de 72 anos, e foi pego arrastando o corpo, no fim da tarde de sábado. Revoltados, os vizinhos o espancaram, até que a polícia o prendeu.

O crime ocorreu no Bairro Nossa Senhora Aparecida, no subúrbio do município de pouco mais de 7.600 habitantes. Suspeito e irmãos moravam na mesma casa da mãe.

De acordo com os depoimentos colhidos pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), uma vizinha passou pela Rua Francisco Lourenço Franco e achou ter visto um boneco caído no quintal, nos fundos de um dos imóveis. Ela chegou a passar pelo suspeito, Jânio José Gonçalves, de 39, que estava ensanguentado, mas a mulher disse aos policiais que não ligou as coisas.

Essa testemunha ligou então para a sobrinha da dona da casa, Maria José dos Santos, de 72 anos, e essa parente não conseguiu falar com ela.

A sobrinha então foi até a casa da tia e viu que o boneco na verdade se tratava de Maria José, que estava caída ao solo envolta em muito sangue.



Ela conta que se desesperou e começou a gritar pedindo que ajudassem a salvar a tia dela. Neste momento o primo e suspeito, Jânio, apareceu todo ensanguentado e começou a arrastar o corpo da mão para o interior do imóvel. Ele ainda atirou pedras na prima para que ela parasse de gritar.

Vizinhos testemunharam a cena bárbara e partiram para cima do suspeito, que foi espancado até a chegada de militares do 25º Batalhão da PMMG. Ele foi salvo do linchamento pelos policiais que o levaram para atendimento no pronto-socorro do Hospital de Baldim, de onde saiu preso depois de medicado. Uma faca foi apreendida como provável arma do crime.

Um dos irmãos afirmou à polícia que o suspeito constantemente ameaçava a sua mãe e que chegou a ser preso no dia 25 de fevereiro por tentar agredí-la, tendo sido solto no dia do crime. As brigas, segundo relato da testemunha, seriam por o suspeito ser "inconformado por não ter o mesmo sobrenome dos outros irmãos".