O jovem de 23 anos, suspeito de matar a própria mãe, foi encontrado na manhã desta sexta-feira (1º/11) escondido em uma distribuidora no Bairro Serra, Região Centro-Sul de BH. De acordo com o sargento Sabino, do Tático Móvel do 16º BPM, o suspeito confessou que queria o carro emprestado para conseguir mais drogas, mas a mãe se opôs a entregar as chaves. Após discussão, o filho teria desferido facadas contra ela.

A Polícia Militar foi acionada na tarde dessa quinta-feira (31/10), quando o corpo da mulher, de 58 anos, foi encontrado em um apartamento no bairro Silveira, Região Nordeste de BH. O filho alega que o crime aconteceu na madrugada de quarta (30/10) para quinta.

O suspeito teria levado o carro, cartões de crédito e duas televisões, que foram vendidas para compra de drogas. A polícia localizou o homem por meio da placa do veículo. De acordo com o sargento Sabino, ele foi encontrado em uma distribuidora de bebidas usando droga e bebendo cerveja.





Ao ser encontrado, ele não resistiu e confessou à guarnição a motivação do crime. Após finalização da ocorrência, ele ficou à disposição da Polícia Civil de Minas Gerais na delegacia de homicídio.





Homicídio





Segundo o boletim de ocorrência, a irmã da vítima acionou a polícia e relatou que perdeu contato com a mulher na noite de quarta. Preocupada com a falta de notícias, foi até a casa da vítima, que estava trancada, e não teve respostas.





Um chaveiro foi acionado e abriu a porta do apartamento. Ao entrar no imóvel, a mulher viu um rastro de sangue e encontrou a irmã sentada no chão da sala de televisão sem sinais de vida e com indícios de violência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





A irmã da vítima ainda relatou um histórico de conflitos entre a mulher e o próprio filho. A perícia foi acionada e constatou lesões compatíveis com instrumento perfurocortante no rosto, pescoço e tórax da vítima. Uma faca, possivelmente usada no crime, foi recolhida.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos