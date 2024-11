Acidente com ônibus aconteceu na rua Oscar Coelho Santos, no bairro Salgado Filho

Um acidente com um ônibus do transporte público mobiliza equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na manhã desta sexta-feira (1º/11), no Bairro Salgado Filho, Região Oeste de Belo Horizonte.





O coletivo é da linha 9214 (Caetano Furquim / Havaí) e ficou com a frente destruída.

Segundo informações iniciais, o ônibus perdeu o freio ao descer uma rua íngreme, bateu em um muro de uma creche e invadiu o imóvel na rua Oscar Coelho Santos.

Quando os bombeiros chegaram no local do acidente, todos os passageiros já tinham saído de dentro do coletivo.

Um dos passageiros, que ajudou na hora do resgate das vítimas, relatou que a forma como o ônibus parou dificultou a retiradas das pessoas. "Parecia que ele estava escorregando, parecia que estava descendo. Foi cena de filme".

Segundo o Corpo de Bombeiros, na hora do acidente, o ônibus levava cerca de 40 passageiros. Onze pessoas ficaram feridas na batida, nenhuma delas em estado grave. As vítimas foram encaminhadas para atendimento no Hospital Odilon Behrens, UPA Oeste, UPA Barreiro e Hospital Life Center.

O motorista do ônibus relatou para os militares que o veículo é novo e começou a circular recentemente. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Belo Horizonte, que disse que o coletivo começou a rodar nessa quinta-feira (31/10), fez quatro viagens ontem e duas viagens na manhã de hoje. O veículo tem Autorização de Tráfego válida até 3 de novembro de 2026.

"A PBH reforça que vai aguardar a apuração do ocorrido por parte dos órgãos de segurança e que vai cobrar providências por parte da empresa responsável pelo ônibus".

Segundo morador da rua onde aconteceu o acidente, Flávio de Oliveira, carros e ônibus costumam passar pela região em velocidade alta. "É uma rua complicada e difícil de fazer a curva fechada no final. O ônibus perdeu o freio lá em cima. O próprio motorista gritou de dentro do coletivo que tinha perdido o freio".

Técnicos da Superintendência de Mobilidade (Sumob) já estudam a mudança do trajeto da linha 9214. A BHTrans informou vai avaliar as condições da via, que já conta com sinalização horizontal e vertical, e estuda a possibilidade de melhorias de segurança.

A creche atingida é parceira da Prefeitura de Belo Horizonte. No momento do acidente, não havia alunos no local devido a mudança no feriado do Dia do Servidor Público. A creche estava vazia na hora do impacto. Diariamente, a instituição recebe cerca de 150 crianças de 0 a 4 anos.

A Secretaria Municipal de Educação vai enviar ainda hoje uma equipe de engenheiros ao local para iniciar os reparos do muro, que serão custeados pelo município.

A Defesa Civil municipal foi acionada e está aguardando a retirada do ônibus para realizar vistoria de risco no imóvel atingido.

