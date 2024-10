O transporte de ônibus da Região Metropolitana de Belo Horizonte terá nova bilhetagem eletrônica a partir de 16 de novembro. Conforme a empresa responsável, o Consórcio Ótimo, testes operacionais e treinamento das equipes marcam a etapa final de implementação da nova tecnologia. Alguns ônibus da frota já tiveram os novos validadores amarelos instalados. A partir de 16 de novembro, todos os ônibus da Grande BH vão operar apenas com os novos validadores.





De acordo com o Diretor de Modernidade e Tecnologia do Consórcio Ótimo, Guedes Carvalho, o novo sistema trará mais segurança e agilidade nas recargas. Além disso, esclarece que os cartões atuais irão migrar de forma automática para o novo sistema.





"Todos os validadores já estão sendo trocados gradativamente e quem usa os ônibus metropolitanos terá o seu cartão migrado automaticamente para o novo sistema, sem necessidade de troca. Nossa prioridade é oferecer uma experiência segura, ágil e eficiente", destaca Guedes Carvalho.





Com a mudança, as recargas feitas pelo aplicativo Ótimo App e por outros canais de venda serão ativadas em poucos minutos. No sistema atual, as recargas podem demorar até 72h para serem validadas. De acordo com a empresa, a agilidade está relacionada a um novo portal on-line de recargas, que será lançado junto com o novo sistema. A proposta é que as empresas experimentem processos ‘mais simples e desburocratizados’ na hora de de recarregar os cartões dos funcionários.





Com o objetivo de evitar fraudes, outra alteração é o uso de biometria facial para validar as gratuidades de forma automatizada e precisa. Além disso, com o sistema totalmente on-line, a nova bilhetagem permitirá o bloqueio instantâneo de cartões roubados ou extraviados. A situação poderá ser notificada em tempo real no site ou no SAC do Ótimo.

De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano (Sintram), o novo sistema vai possibilitar a integração da base temporal e espacial de ocupação da frota. Um dos benefícios ressaltados pelo Sintram com a nova tecnologia é a flexibilidade. De acordo com o sindicato, essa característica vai facilitar que novas políticas tarifárias e de integração sejam implementadas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia