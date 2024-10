Um gerente de produção de uma padaria em Contagem, na Região Metropolitana de BH, que sofreu ferimentos devido à explosão de um forno em 2019. O acidente ocorreu depois de o funcionário lançar essência de baunilha no forno para aromatizar a padaria, “conforme determinação do empregador”. De acordo com a Justiça do Trabalho, ele será indenizado em R$ 23 mil por danos estéticos e materiais.

O trabalhador alegou que era o responsável por “verificar se as máquinas estavam funcionando” e que no dia do acidente “lançou meio copo americano, de 50 ml, de essência de baunilha no forno, pois os sócios pediam, para dar um ambiente cheiroso”. Segundo o profissional, ele nunca usou a essência de baunilha nos outros lugares em que trabalhou.

Uma testemunha do momento do acidente informou que estava atrás do forno e o autor da ação estava na frente. De acordo com ela, havia um vazamento dentro do forno e a porta se soltou. O problema já tinha sido reportado aos sócios anteriormente.

Segundo a testemunha, era comum colocar essência de baunilha, coco ou laranja, e o exaustor espalhava o cheiro até fora da unidade, atraindo clientes. Ela disse que jogou o produto no forno por ordem dos patrões, mas garantiu que não sabia que as essências eram inflamáveis.

Para a desembargadora responsável pelo caso, Juliana Vignoli Cordeiro, ficou caracterizada a culpa patronal que gerou a responsabilização subjetiva, conforme artigos 186 e 927 do CC.

“Ficou claro que os sócios instruíam os empregados a lançarem essências no forno, para aromatizar o ambiente, de modo a atrair a clientela. E o reclamante, ao seguir tais ordens, expôs-se ao risco de sofrer acidente com a combustão daí resultante, o que acabou ocorrendo”, disse.

Pela decisão, o empregador terá que pagar as indenizações por danos morais, no valor de R$ 20 mil; por danos estéticos, em R$ 3 mil; e por danos materiais. A desembargadora entendeu que não houve culpa exclusiva do gerente, que cumpria ordens dos sócios ao lançar a essência de baunilha no forno, visando ao interesse comercial.

“O acidente ocorreu em função da negligência da ré, que não se desincumbiu da obrigação de reduzir os riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança, contribuindo, ao revés, para a possibilidade de ocorrência de acidente, ao instruir e/ou consentir e aprovar a adoção de prática que colocava o empregado totalmente vulnerável ao risco de explosão, aprovando e contribuindo para a prática perigosa”, concluiu.