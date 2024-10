Após um fim de semana chuvoso, o tempo segue instável em Minas Gerais nesta terça-feira (29/10), mas a tendência para os próximos dias ainda é de pancadas de chuva em todas as regiões mineiras.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as condições meteorológicas são favoráveis à ocorrência de chuvas intensas, com precipitação entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, e ventos fortes (60-100 km/h), especialmente nas regiões Central, Oeste, Leste e Norte, até às 10h de terça. Isso reflete a frente fria que chegou ao estado na última sexta (25) e causou temporais. Agora, a corrente segue para as regionais, onde é esperada chuva intensa até 3 de novembro.

No Noroeste, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Rio Doce, Mucuri e Metropolitana, o dia será de céu encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros devem variar entre 13ºC e 36ºC.

Previsão em BH

Depois dos temporais que atingiram Belo Horizonte, a previsão para a última semana do mês ainda é de tempo instável e ocorrência de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte.

A terça-feira em BH será de céu nublado, com chuvas e possíveis raios, além de rajadas de vento ocasionais. A temperatura mínima prevista será de 17°C e a máxima de 25°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 75% à tarde.

Além disso, devido ao grande volume de chuva e à previsão de novas precipitações, a Defesa Civil emitiu alerta para risco geológico forte nas regionais da Pampulha, Oeste, Centro-Sul, Noroeste e Nordeste da cidade, até terça (29), em razão da previsão de chuva acumulada de 70 mm em 72 horas. Já na Região Leste, Barreiro e Venda Nova, o estimado é um acumulado de 50 mm em 48 horas, com risco moderado.

Dicas e recomendações





Faça inspeções regulares para identificar fissuras, rachaduras ou inclinações anormais.

Evite acúmulo de água: garanta que a água da chuva escoe adequadamente, pois a infiltração pode enfraquecer a estrutura.

Conserte fissuras: pequenas rachaduras podem ser sinal de problemas maiores no futuro, por isso, trate-as com atenção.

Contrate profissionais: em caso de muros com danos aparentes, é recomendável consultar um engenheiro para avaliar a estrutura e recomendar medidas de reforço.

Evite sobrecarga: não coloque peso excessivo sobre o muro, como vasos ou outros objetos pesados, que podem comprometer sua estabilidade.

Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos

Coloque calha no telhado de casa

Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água

Não jogue lixo ou entulho na encosta

Não despeje esgoto nos barrancos

Não provoque queimadas