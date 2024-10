A Avenida Teresa Cristina, no Barreiro, em Belo Horizonte, está interditada devido ao alto risco de transbordamento do Córrego do Ferrugem e Rio Arrudas, devido à chuva que cai na cidade na noite deste sábado (26/10). De acordo com a Defesa Civil da capital, o trânsito na Avenida de Prudente de Morais e na Rua Joaquim Murtinho, na Região Centro-sul, também está bloqueado.

Chove forte na cidade desde às 20h. Além do grande volume de água, moradores registraram grande incidência de queda de raios. A capital está sob alerta para pancadas de chuva com raios e rajadas de vento até a manhã deste domingo (27/10), conforme a Defesa Civil municipal.

O tráfego também está interrompido na Avenida Bernardo Vasconcelos, no Bairro Ipiranga, na Região Nordeste, em decorrência do risco de transbordamento do Córrego Cachoeirinha.









De acordo com o órgão, o volume de chuva na capital mineira deve variar entre 20 e 30 mm. Além disso, rajadas de vento em torno de 50 km/h também podem ser registradas. As precipitações estão de moderada a extremamente forte em todas as regionais da cidade.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp: https://bit.ly/DefesaCivilBH





Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

No restante do estado, a população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.





