Morre Edna Thibau, fundadora da marca mineira Alphorria

Morreu na tarde deste sábado (3/5), em Belo Horizonte, aos 68 anos, a empresária Edna Thibau, criadora da marca mineira Alphorria. Edna será velada na manhã deste domingo (4/5), no Cemitério Parque da Colina, no Bairro Nova Cintra, Região Oeste da capital.

Ao Estado de Minas, pessoas próximas da família de Edna informaram que a empresária sofreu um infarto neste sábado (2/5), foi levada a um hospital da capital, onde ficou internada, e acabou sofrendo outro infarto. Afastada da fábrica, mas nunca deixando de lado a marca que era considerada um caso de amor, Edna continuava participando do conselho da Alphorria, que neste ano completa 40 anos de mercado.

Em nota, a Alphorria confirmou a morte da fundadora da marca. “Edna foi uma referência no mercado de moda, deixando um legado de dedicação, ética e contribuição significativa para a comunidade. Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares, amigos e todos que tiveram o privilégio de conviver com ela. Sua ausência será profundamente sentida, mas sua memória permanecerá viva entre nós.”

Entre os momentos mais relevantes da história de Edna e da Alphorria estão a participação nas principais semanas de moda brasileiras, como o Rio Fashion e o São Paulo Fashion Week, memoráveis desfiles realizados no calendário de lançamentos belo-horizontinos, além dos catálogos dignos de acervo pelo esmero da produção e da ficha técnica envolvida.

Além da criação do que hoje se tornou referência da moda no país, Edna teve um papel importante no trabalho pioneiro com a malha, construindo shapes por meio da moulage, ainda pouco difundida nos meados dos anos 1980.

A jornalista especialista em moda Heloísa Aline de Oliveira relembra os anos de amizade que teve com Edna. Com carinho, a especialista em moda diz que acompanhou a Alphorria desde sua fundação, quando, em um dia, a empresária ligou para a redação do EM para divulgar seu trabalho.

“Ela estava em uma feira em Belo Horizonte e queria me mostrar o trabalho dela. Cheguei lá e encontrei uma mulher belíssima e que me falou que estava trabalhando com a malha, que nessa época não era um produto tão nobre quanto o linho e a seda. E ela disse que faria da malha produtos nobres de qualidade. E ela realmente conseguiu fazer isso. E aí a Alphorria foi crescendo”, conta Heloísa.

Segundo a amiga, Edna era apaixonada por moda e tinha prazer em trabalhar na criação de peças únicas. “Ela era uma pessoa muito empática, muito carismática e se dava muito bem com a imprensa e com as pessoas. Uma mulher muito bonita e muito trabalhadora. Ela tinha o maior prazer em trabalhar e fazer as coleções. Era uma grande entusiasta daquilo que ela fazia.”