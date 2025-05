MG: mulher tem queimaduras pelo corpo ao manusear álcool líquido

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Uma mulher teve queimaduras no rosto, braços, barriga e parte interna das coxas após manusear álcool líquido, no início da tarde deste sábado (3/5). O acidente aconteceu em Araxá, na Região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais.

A vítima e o marido foram até a 2ª Companhia de Bombeiros Militar na cidade. Aos militares, o companheiro da mulher disse que o acidente aconteceu quando ela estava reabastecendo o local de aquecimento de alimentos em uma casa de festas.

De acordo com os Bombeiros, a mulher foi acolhida e o local das queimaduras resfriados com soro fisiológico. A manobra é necessária para evitar que as roupas aderissem ao corpo.

Após os primeiros socorros a mulher foi encaminhada até uma unidade de saúde pariticular. Ela deu entrada no local consciente e orientada.

Desde abril de 2024 o comércio de álcool líquido com teor 70% em supermercados é proibido. A venda é vedada no país desde 2002 devido aos riscos de acidente com queimaduras. Porém, durante a pandemia da COVID-19 a venda voltou a ser permitida de maneira excepcional.

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais recomenda que caso a população tenha o produto em casa evite usá-lo nas mãos.