Garça-moura é capturada em área urbana de Montes Claros

Uma garça-moura ferida foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros na área urbana em Montes Claros, no Norte de Minas. A ave foi encaminhada para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), da unidade do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) na cidade.

O animal foi capturado por moradores na tarde de sexta-feira (2/5), no Bairro Facela, na periferia da cidade, perto à uma área de vegetação nativa.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os moradores relataram que viram a garça caída debaixo de um poste de iluminação pública, possivelmente, após ter batido na rede elétrica e sofrido um choque.

Os militares, após constatarem que o animal encontrava-se visivelmente debilitado e fragilizado. Com o uso de Equipamentos de Proteção individual (EPI's) apropriados, os bombeiros recolheram a garça. A ave foi levada para o CETAS, a fim de receber os cuidados necessários para sua recuperação e possível reintegração ao habitat natural.

Maior garça do Brasil

A Garça-moura (Ardea cocoi) é considerada a maior espécie de garça do Brasil. Tem com envergadura de 180 cm e 125 cm de altura, podendo pesar até 3,2 quilos.

A ave habita beiras de lagos de água doce, rios, manguezais e alagados. Ela está presente em todo o país, podendo ser encontrada também ao longo de grande parte das Américas, do Panamá ao Chile e Argentina, e nas Ilhas Malvinas.

A garça-moura Vive solitária fora do período reprodutivo, quando reúne-se nos ninhais. Ela mantém-se isolada durante deslocamentos para alimentação. Seu voo é solitário e ritmado com lentas batidas de asas, muito característico da espécie.

A ave costuma ficar pousada nas margens dos rios e riachos, em meio à vegetação, pescando peixes, sapos, rãs, pererecas, caranguejos, moluscos e pequenos répteis. A garça-moura captura presas de lugares mais fundos, os quais outras garças não conseguem alcançar.

"A garça-moura é nativa da América Latina, ocorrendo em todo o Brasil. Na região do cerrado, é encontrada em toda a bacia do São Francisco, inclusive no vale do Rio Verde Grande, na beira de rios e lagoas. Aqui dentro da cidade de Montes Claros já registramos a espécie em vários locais, principalmente na Lagoa Interlagos," afirma o ambientalista Eduardo Gomes, diretor do Instituto Grande Sertão (IGS), de Montes Claros.