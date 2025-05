Homem coloca 50 pedras de crack na boca para fugir de abordagem e é preso

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um homem de 43 anos foi preso por tráfico de drogas na noite dessa sexta-feira (3/5) no bairro Vila Rica, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.

Segundo o boletim de ocorrência, os militares montavam operação na região, que é conhecida pela venda de drogas, quando avistaram um indivíduo parado na Rua Fernão Dias Paes Leme. Ao perceber a aproximação dos policiais, o homem se assustou e passou a caminhar rapidamente, mas foi abordado.

Ele teve dificuldade em responder as perguntas, falando de forma embolada, momento em que a PM notou um objeto dentro da boca do abordado.

Os agentes deram ordem para que o homem tirasse o objeto da boca e entregasse à polícia, mas o indivíduo reagiu, se debatendo e tentando agredir os militares.

O homem foi contido e cuspiu um invólucro com 50 pedras de crack. O registro policial não fala se o indivíduo engoliu alguma pedra.

Os policiais ainda encontraram dentro do bolso dele uma sacola com 46 pedras de crack, uma porção de maconha, uma balança de precisão e R$ 135 em dinheiro.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para atendimento médico no Hospital Municipal de Governador Valadares. Ao ser liberado, o suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia Civil.