Barbeiro executado a tiros quando cortava cabelo de criança

Um barbeiro de 19 anos foi morto com vários tiros quando cortava o cabelo de uma criança em um salão na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, na noite dessa sexta-feira (02/05). Hoje, ele celebraria o chá de fraldas do primeiro filho.

Franklin Lopes Rodrigues, conhecido como ‘Frank du corte’, foi atingido por múltiplos disparos de arma de fogo no estabelecimento comercial na Rua Atlanta, no Bairro Esperança.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o crime foi executado por um homem armado que desceu de uma motocicleta e invadiu o estabelecimento.

No momento do ataque, Franklin cortava o cabelo de uma criança. O atirador disparou diversas vezes contra o jovem e, em seguida, fugiu com o comparsa que pilotava a moto em direção ao Bairro Bonsucesso.

Familiares socorreram Franklin logo após o crime, levando a vítima em estado grave para o Hospital Júlia Kubitschek (JK), onde morreu.

Uma das hipóteses levantadas para o crime seria de motivação por questões passionais. A polícia tem informações de que Franklin vinha sofrendo ameaças recorrentes, enviadas por mensagens de celular, supostamente pelo ex-namorado da atual companheira, que não estaria aceitando o relacionamento.

O suspeito identificado pelas ameaças é um homem de 22 anos, considerado foragido da Justiça e perigoso. Ele tem antecedentes criminais por tráfico de drogas, porte ilegal de arma e já responde por outro homicídio, crime pelo qual háf um mandado de prisão em aberto contra ele. As buscas pelo suspeito continuam.



A Delegacia de Homicídios do Barreiro assumiu a investigação do caso, com apoio da Polícia Militar (41º BPM) e da perícia técnica. A morte de ‘Frank du corte’, descrito pela comunidade como "um jovem trabalhador, sem envolvimento com a criminalidade", causou grande comoção. A tragédia foi acentuada pela notícia de que o chá de fralda do filho de Franklin estava agendado para este sábado (03/05).