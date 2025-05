Idoso suspeito de crime sexual é linchado em Ribeirão das Neves (MG)

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um idoso morreu no hospital depois de ser espancado com pauladas e pedradas desferidas por populares . O homem, de 68 anos de idade, foi apontado como autor de um crime sexual, na noite dessa sexta-feira (02/05), em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O crime ocorreu pouco antes de 23h, na esquina das ruas Ayrton Senna e Mangueira, no Bairro Sônia, no distrito de Justinópolis, onde o idoso morava há cerca de 60 dias.

De acordo com as primeiras informações registradas pela Polícia Militar, a vítima foi acusada por outros moradores de ter se masturbado ao lado de uma criança. Ele foi então atacado a pauladas, pedradas e arrastado pelas ruas por um grupo de homens que, de acordo com a polícia, tem envolvimento com o tráfico de entorpecentes na comunidade.

Policiais militares do 40º Batalhão socorreram o idoso agredido, encontrado nu e caído ao solo. Ele foi levado ao Hospital Risoleta Neves, em Venda Nova, onde morreu. O corpo tem diversos ferimentos, sobretudo na cabeça, descritos como graves e generalizados.

A Polícia Civil investiga o caso para identificar os autores e esclarecer as circunstâncias do homicídio, mas ninguém ainda foi preso.

A prática de "justiça com as próprias mãos" e de linchamentos em tribunais populares é rechaçada pelo ordenamento jurídico, pois o Estado detém o monopólio da aplicação da lei e da sanção penal, sendo a responsabilidade de cada agressor apurada dentro do devido processo legal.

Embora o estupro gere forte comoção social, dificilmente pode servir como uma circunstância atenuante que justifique o cometimento de outro crime, como o homicídio durante um linchamento.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A hipótese de agir sob violenta emoção logo após injusta provocação da vítima (Artigos 65 e 121 do Código Penal) possui requisitos muito estritos, como a "imediatidade" da reação (ação logo que o crime ocorre).