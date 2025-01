Grande BH: padrasto é linchado por estuprar enteada com síndrome de down

Jornalista em formação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Estagiária no Estado de Minas desde 2023, com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio áreas, como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional. Atualmente em Gerais

Um homem de 46 anos foi espancado por vizinhos no Bairro Sangradouro, em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, por estuprar a enteada de 20 anos, que tem síndrome de down. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a jovem foi estuprada duas vezes nas últimas duas semanas, desde que a mãe da vítima, cuidadora legal, foi internada. Depois de mais uma tentativa, a jovem contou aos vizinhos, que se revoltaram e lincharam o suspeito com tijoladas.

Segundo a PM, a corporação foi acionada na noite dessa quinta-feira (23) diante de uma denúncia de estupro de vulnerável e, ao chegar no local, se deparou com uma confusão generalizada. Os vizinhos alegaram que a portadora de síndrome de down estava sendo abusada pelo padrasto, ocasionando a briga. O autor dos estupros foi encaminhado para a Santa Casa de Lagoa Santa devido aos ferimentos.

Conforme relatado pela vítima, ela decidiu contar sobre os abusos para os vizinhos, pois não tinha mais ninguém para contar, já que a mãe havia sido internada por cirrose há duas semanas e morrido ontem. No mesmo dia, o abusador tentou estuprá-la novamente. Ela contou que o padrasto forçou relações sexuais sem agressões, mas sob ameaças e a chantageando para que não contasse a ninguém. O autor do crime também filmava os atos e chegou a mostrar para outras pessoas.

A vítima alegou que tentou contar à mãe no dia anterior, mas foi reprimida pela mesma. A moça já teve atritos com a mãe e, por isso, ficou receosa em contar a situação. À polícia, ela disse que os abusos ocorreram na própria casa e que o padrasto usou preservativo apenas uma vez.

Um pastor e a esposa dele se disponibilizaram a acompanhar a vítima. O Conselho Tutelar foi acionado e afirmou que não tinha conhecimento dos fatos. O autor do estupro não deu sua versão aos policiais, pois desmaiou durante o atendimento médico e teve que ficar de observação no hospital. Os próprios populares recolheram o celular do homem e o entregaram à PM.