Fisiculturista espanca namorada em Minas; veja vídeo

As imagens são fortes e revoltantes! Um fisiculturista espanca a namorada com tapas, socos e estrangulamento. O caso ocorreu em Itajubá, no Sul de Minas. A mulher está sentada no sofá, quando o homem vai para cima dela, desferindo vários socos e tenta enforcá-la.

As agressões ocorreram em maio, mas o vídeo só foi divulgado nessa segunda-feira (5/8). A vítima, a esteticista Noely Colósimo, de 39 anos, disse que estava terminando o namoro de um ano e três meses, mas Rafael Pedro, de 28 anos, que também era professor de academia, não aceitou o fim do relacionamento e partiu para cima dela.

Noely disse ainda que resolveu terminar o relacionamento depois que o fisiculturista contou que a traiu e que a culpa era dela.

Autor está preso

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) indiciou o homem pelos crimes de cárcere privado, ameaça e agressão, no âmbito da Lei Maria da Penha. Ele foi preso em flagrante no dia 9 de maio, na data de ocorrência do crime.

A ação foi conduzida pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). Após o flagrante, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional. De acordo com nota da PCMG, que já concluiu o inquérito policial, o investigado acabou indiciado e representado por medidas cautelares, por isso a prisão em flagrante foi convertida em preventiva e ele permanece à disposição da Justiça.





Vítima estava em casa, onde tem um estúdio

O vídeo dura menos de um minuto, mas mostra o homem gritando "você não tem escolha. Você está entendendo?", enquanto agride a mulher. Ele ainda diz a ela para "calar a boca" e "não gritar", enquanto bate mais no rosto da vítima.

Os dois estavam na casa de Noely, onde funciona o estúdio de estética dela e tem câmera de segurança. A esteticista disse que foi a primeira vez que ele a agrediu.

As agressões foram na noite do dia 8 de maio. Segundo a vítima, o fisiculturista deu remédio para ela dormir e permaneceu na casa dela. A esteticista tem quatro filhos, três deles já adultos. Mas eles não estavam em casa no momento das agressões.

Na manhã seguinte, o homem levou a esteticista para casa dele, para pegar material para ir trabalhar na academia. Segundo Noely, ele permaneceu fazendo ameaças de que iria matá-la.

A esteticista só conseguiu chamar a Polícia Militar depois que Rafael Pedro a deixou em casa e foi para a academia. O fisiculturista foi preso em flagrante pela PM ao voltar para a casa da vítima.

Ele alegou que voltou para pegar uma chave. No boletim de ocorrência ele disse ainda à PM que agrediu a esteticista com um soco ao descobrir que ela tinha o traído.

De acordo com a esteticista, durante o namoro Rafael não se demonstrou agressivo. Mas era ciumento. Após o caso, ela ficou sabendo que ele já tinha agredido outras mulheres, inclusive da própria família.

A divulgação do vídeo das agressões gerou revolta. Muitas pessoas foram para as redes sociais do fisiculturista, que ainda estavam ativas, para protestar. Mas, após a repercussão, as contas dele foram desativadas. Isso porque uma rede de apoio à vítima inciou uma denúncia em massa da conta do homem.

A academia onde ele trabalhava e uma loja de suplementos onde ele era contratado como influencer divulgaram notas informando que, desde o ocorrido, Rafael Pedro não faz mais parte de suas equipes.

O fisiculturista segue preso no presídio de Itajubá. A reportagem não conseguiu falar com a defesa de Rafael Pedro. Caso a defesa se manifeste, a posição será acrescentada ao texto.