Família procura idoso que desapareceu no Barreiro

José Lincoln Ferraz de Brito, de 73 anos, está desaparecido desde a última sexta-feira (1/8). O idoso mora na Rua Falcão, no Bairro Flávio Marques Lisboa, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte.

Segundo Ana Carolina de Sousa, filha de José, é provável que o pai esteja vestindo uma calça jeans escura, puxada para o preto, uma blusa cinza com a inscrição “ES Assistência Técnica” e uma blusa de frio vermelha com detalhes em branco.

Ana Carolina de Sousa diz que viu o pai pela última vez na quinta-feira (31/7). “Ele tem o costume de almoçar na minha casa quase todo dia, no Bairro Nova Suíça”, explica. Após o almoço, José voltou para a casa dele, na Rua Falcão, no Bairro Flávio Marques Lisboa.

Na sexta-feira (1/8), o irmão de Ana Carolina foi até a casa do pai pela manhã e o encontrou lá.

Jose Lincoln Ferraz de Brito está desaparecido desde sexta-feira (1/8) PC/ Divulgação

A família explica que, no sábado (2/8) e no domingo (3/8), não tiveram notícias do pai. "Não conseguimos contato com ele e, na segunda-feira (4/8), meu irmão voltou até a casa, mas ele não estava mais lá”, afirma Ana Carolina.



De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), ainda não se sabe quando Lincoln desapareceu. A informação que Ana tem é que a sogra do irmão, vizinha de José Lincoln, deixou um sanduíche na porta da casa dele na sexta-feira à noite; porém, ao perceber que o sanduíche continuava lá, ela o levou de volta.



Quem tiver informações pode entrar em contato com Ana pelo número (31) 99281-0216 ou com a Polícia Civil pelo telefone (31) 2828-1970.