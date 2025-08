BH: via no Gameleira está fechada há 6 dias por causa de queda de árvore

O sentido Via Expressa-Amazonas da Rua Conde Pereira Carneiro, no Bairro Gameleira, Região Oeste de BH, está fechado desde quinta-feira (31/7), quando uma árvore caiu na pista. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a interdição está ocorrendo durante o dia e o trânsito está sendo liberado no "fim da tarde", horários não foram informados.

O término da supressão e do recolhimento dos galhos do fícus, nesse esquema de fechamento e liberação, está previsto para o “final desta semana”, de acordo com o Executivo municipal. Não foi informado um dia exato para a conclusão dos serviços.

A Subsecretaria de Zeladoria Urbana (Suzurb) informou que o sentido bairro-centro está interditado por “questão de segurança” das equipes que estão realizando o serviço. No dia seguinte à queda do espécime, o Executivo municipal havia informado que a supressão continuaria no decorrer do último fim de semana devido ao “grande porte da árvore”.

Na ocasião, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), acionado para atender a ocorrência, informou que não houve veículos ou pessoas atingidas. O Estado de Minas perguntou à prefeitura se a causa da queda foi identificada, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

Trânsito

De acordo com a PBH, o fechamento da via está sendo realizado com apoio da BHTrans para sinalização e orientação do trânsito. O desvio está sendo realizado pela Avenida Tereza Cristina. As linhas de ônibus com desvio de itinerário são: 1505, 1509, 5401, 9414, S21 e S41.

Sem energia

A queda da árvore na última quinta-feira também atingiu a rede elétrica, deixando cerca de 1.800 clientes do Bairro Coração Eucarístico sem energia, de acordo com a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). A energia foi restabelecida por volta das 19h20 da quinta.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos