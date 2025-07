BH: trânsito no Gameleira segue interditado por causa de queda de árvore

O trânsito no entorno do Bairro Gameleira, na Região Oeste de BH, segue com interdições após cerca de 4 horas. As intervenções foram provocadas pela queda de parte de uma árvore de grande porte na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, esquina com a Rua Conde Pereira Carneiro. A BHTrans está no local e implantou desvios. Doze linhas de ônibus estão sendo afetadas.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), uma faixa da Rua Conde Pereira Carneiro está interditada no sentido centro/bairro. Já no sentido bairro/centro da via, o trânsito está totalmente fechado.

O Estado de Minas questionou a PBH sobre a existência de congestionamento na região, mas não obteve retorno.

Com o fechamento, as linhas de ônibus que tiveram seus itinerários afetados são: 1505, 1509, 5401, 9414, S21, S41, 3303, 3304, 3305, 3851, 7710, 7711. Confira os desvios implantados pela BHTrans:

Sentido Avenida Amazonas: Via Expressa, Avenida Tereza Cristina, Avenida Amazonas.

Sentido Via Expressa: Avenida Amazonas, Rua Zurick, Rua Fausto Alvim, Avenida Tereza Cristina, Via Expressa.

Queda

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), acionado para atender à ocorrência, não houve veículos ou pessoas atingidas. A razão por trás da queda da árvore ainda não foi informada.





Segundo atualização emitida às 17h30, o CBMMG está realizando o corte da árvore. Foi preciso realizar a desenergização da rede para a atuação no local. Os bombeiros aguardam apoio de um caminhão munck da Prefeitura de BH.

Sem energia

A queda da árvore também atingiu a rede elétrica, deixando cerca de 1.800 clientes do Bairro Coração Eucarístico sem energia, de acordo com a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A empresa informou que o restabelecimento da energia elétrica está previsto para a noite desta quinta-feira (31/7). Às 18h50, a Cemig informou que não havia atualizações e que a equipe continuava atuando na ocorrência.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Fernanda Borges