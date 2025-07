BH: queda de árvore provoca interdição de via e corte de energia

Parte de uma árvore de grande porte caiu na Avenida Presidente JK, no Bairro Gameleira, Região Oeste de BH, nesta quinta-feira (31/7). A via foi fechada pela BHTrans, que implantou desvios. A queda também atingiu a rede elétrica, o que deixou cerca de 1.800 clientes do Bairro Coração Eucarístico sem energia, de acordo com a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), acionado para atender a ocorrência, não houve veículos ou pessoas atingidas. A razão por trás da queda da árvore ainda não foi informada.

Desvios

Com o fechamento da Avenida Presidente JK, as linhas de ônibus que tiveram seus itinerários são: 1505, 1509, 5401, 9414, S21 e S41. Confira os desvios implantados pela BHTrans:

Sentido Avenida Amazonas:

Via Expressa, Avenida Tereza Cristina, Avenida Amazonas.

Sentido Via Expressa: Avenida Amazonas, Rua Zurick, Rua Fausto Alvim, Avenida Tereza Cristina, Via Expressa.

Sem energia

A equipe da companhia está em deslocamento para atender a ocorrência. A Cemig informou que o restabelecimento da energia elétrica está previsto para a noite desta quinta-feira (31/7).

