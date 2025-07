PM apreende mais de 1,5 mil comprimidos de ecstasy e 87 tabletes de maconha

A Polícia Militar apreendeu mais de 1,5 mil comprimidos de ecstasy e 87 barras de maconha nessa quarta-feira (30/7), em Uberlândia, no Triângulo. Um casal foi preso, outros tipos de drogas e armas também foram recolhidos.

Os militares organizaram uma operação após receberem denúncia que uma casa no bairro São Jorge, na Zona Sul da cidade, seria ponto de distribuição de drogas.



Houve monitoramento e abordagem de pessoas no local, no qual os militares encontraram 87 barras de maconha, além de tabletes de haxixe, flor de maconha, cocaína, MDMA, LSD e 1.567 comprimidos de ecstasy.



Também estavam na casa, segundo a PM, dois revólveres calibre 38, munições, balança de precisão, uma seladora, quatro maquininhas de cartão e um veículo que ter sido usado na venda dos entorpecentes.



Ainda de acordo com o levantamento da PM, o homem e a mulher presos seriam os cabeças do tráfico no ponto e oferecia os produtos com facilidade de pagamento por meio de cartões bancários.

Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia e deverão responder por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e resistência à prisão.