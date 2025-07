Obras alteram intervalo do Metrô BH entre 2 e 10 de agosto

A operação do metrô de Belo Horizonte passará por alterações entre os dias 02 e 10 de agosto, devido à continuidade das obras de implantação de infraestrutura na Linha 1 do sistema metroviário da Região Metropolitana.

Nos dias 02 e 03 de agosto (sábado e domingo), na estação Cidade Industrial, os trens passarão em uma só via. Do dia 04 a 08 de agosto (segunda a sexta-feira), após às 20 horas, na estação São Gabriel, os trens passarão em uma só via.



Leia Mais Mais de 29 mil m² serão desapropriados para obras do metrô de BH Valor da passagem integrada com metrô aumenta na Grande BH Passageiros enfrentam alagamento em estação de metrô na Grande BH

Nos dias 09 e 10 de agosto (sábado e domingo), o intervalo entre os trens será de 24 minutos, durante todo o dia. Nas estações Vilarinho, Floramar, Waldomiro Lobo e Primeiro de Maio, os trens passarão em uma só via. Não haverá baldeação em nenhuma das intervenções.

Nos três períodos, os passageiros devem verificar a direção da composição antes de embarcar.

As informações sobre as mudanças estão sendo divulgadas pelo Instagram oficial do Metrô BH, no site institucional e também nas estações, por meio de telas digitais, sistema de som, sinalização visual e orientação das equipes de atendimento e segurança.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O funcionamento habitual do metrô é das 5h15 às 23h, com intervalos de 7,5 minutos nos horários de pico dos dias úteis (das 6h às 8h30 e das 16h30 às 19h) e 15 minutos nos demais períodos. Aos sábados, o intervalo é de 7,5 minutos das 6h às 8h30 e 15 minutos após esse horário. Aos domingos e feriados, os trens circulam com intervalo de 15 minutos durante todo o dia.