Mais de 29 mil m² serão desapropriados para obras do metrô de BH

Em decisão publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais (DOE) nesta terça-feira (22/7), o governo de Minas determinou a desapropriação de terrenos que somam área de mais de 29 mil metros quadrados (m²) para obras da construção das Linhas 1 e 2 do Metrô de Belo Horizonte (MG). Os decretos são referentes a áreas do trecho de Via Permanente, Estação Nova Gameleira e Estação Nova Cintra, além da Estação Novo Eldorado, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de BH.

De acordo com o documento, a concessionária Metrô BH, que administra o sistema metroviário, está autorizada a desapropriar área de 18.275,03 m² localizada nos bairros da Indústria e Gameleira; 3.570,30 m² na Estação Nova Gameleira e 3.555,34 m² na Estação Nova Cintra. A área de 25.400,67 m² é referente à construção da Linha 2.

Em relação à desapropriação de terrenos para as obras da Linha 1 do Metrô de Belo Horizonte, especificamente para o trecho da Estação Novo Eldorado, no Município de Contagem, foi determinada a desapropriação de 4.308,92 m². A Estação Novo Eldorado é uma parte crucial da extensão de uma rota já existente, que será aprimorada para melhor atender aos passageiros. Ao todo, os terrenos somam 29.709,59 m².

Conforme a decisão, a Metrô BH pode alegar urgência para buscar a obtenção da posse do terreno.

Acordo com moradores

Em maio deste ano, a Metrô BH firmou um acordo com moradores dos imóveis que serão desapropriados para implantação da Linha 2, que unirá a Linha 1, no Bairro Nova Suíssa, na Região Oeste, até a Região do Barreiro. As negociações com os proprietários das casas, localizadas às margens da linha, começaram no ano passado, mas só neste ano resultaram em um pacto.

O acordo estabelece que as famílias impactadas receberão indenização e quatro meses de aluguel social: o valor será creditado diretamente aos beneficiários, que poderão escolher o imóvel em que desejam residir durante o período de transição. Os moradores também receberão valores referentes ao custeio da mudança para local temporário e, posteriormente, para o imóvel definitivo.

Além da concessionária e dos moradores, o Ministério Público (MPMG), o Governo de Minas e parlamentares das esferas municipal e estadual participaram das negociações. As obras de ampliação do metrô de Belo Horizonte têm custo estimado de R$ 3,2 bilhões, sendo que R$ 2,8 bilhões serão financiados pelo governo federal, e R$ 400 milhões, pelo Estado, por meio das medidas reparatórias pelo rompimento da Barragem de Brumadinho (MG), na Grande BH.

A Metrô BH é responsável por formalizar os acordos individualmente com cada família e efetuar os pagamentos. Serão 341 famílias contempladas com valores que vão de R$ 105.900 mil até R$ 346.900 mil, com diversas faixas que variam conforme as características de cada imóvel.

Pelos termos do acordo, as famílias também terão direito a quatro meses de aluguel social custeados pela concessionária do metrô, no valor de R$ 850 mensais, além de mudança sem custos. A empresa vai arcar ainda com o valor de R$ 2,5 mil para um segundo carreto, ambos inclusos na proposta mínima de indenização. O pagamento das indenizações teve início no dia 19 de maio e deve ser quitado até 31 deste mês.

A concessionária também assumiu consensualmente a obrigação de reavaliar 42 imóveis cuja indenização havia sido negada. O titular de cada moradia deverá procurar a empresa, que terá dez dias para verificar, a partir de provas apresentadas pelos moradores, a presença dos requisitos necessários. O acordo inclui moradores dos bairros Barreiro, Betânia, Gameleira, Nova Cintra, Nova Gameleira e Vista Alegre.

Operação em 2026

A Metrô BH anunciou, no dia 15 de julho, que a Linha 2 do metrô entrará, parcialmente, em operação em 2026. A previsão é que as estações Nova Suíssa e Amazonas sejam abertas em julho do ano que vem.

“Entendemos que este é um movimento muito importante para mostrar para a população que a Linha 2 vai acontecer. As outras estações tem previsão de terminar sua construção em 2027 e entrar em operação, já com os novos trens, em 2028”, afirmou o presidente do Metrô BH, Cláudio Andrade, na ocasião.

De acordo com o Metrô BH, a Linha 1 (Eldorado-Vilarinho) vai se integrar à Linha 2 na estação Nova Suíssa. O trecho da Linha 2 entre as estações Nova Suíssa e Amazonas vai entrar em funcionamento em julho do ano que vem. A expectativa é que apenas esse trecho tenha cerca de 4 mil passageiros por dia. Quando estiver em pleno funcionamento, os 10,5 km da Linha 2 devem atrair cerca de 50 mil passageiros por dia. As outras cinco estações têm previsão de entrega em 2027 e entrada em operação no ano seguinte.

O metrô passará por locais estratégicos como Nova Gameleira, Nova Cintra, Vista Alegre e Ferrugem, ampliando a malha ferroviária da capital mineira de 28,15 km para 41,1 km.

Para janeiro de 2026 também está prevista a entrega da Estação Novo Eldorado, uma extensão de 1,6 km da Linha 1. A estação Novo Eldorado será construída 'antes' da estação Eldorado, ou seja, com isso ela será o ponto de partida do metrô de Contagem para BH. No momento, está em andamento a montagem da estrutura da cobertura e os preparativos para execução da alvenaria. Segundo o Metrô BH, a montagem da linha férrea entre a nova estação e o estacionamento de trens segue conforme planejado.