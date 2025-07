Segurança em MG: crimes caem, mas Grande BH ainda preocupa

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Minas Gerais apresentou melhora dos índices de segurança pública no primeiro semestre de 2025, com redução de crimes violentos (-14,6%) e vítimas de homicídios (-8,3%), mas a insegurança ainda preocupa áreas da Grande BH e de municípios de mais de 100 mil habitantes, como Divinópolis (Centro-Oeste), Pouso Alegre (Sul) e Santa Luzia, mas também Jaboticatubas e Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (Grande BH).

As informações foram divulgadas pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) de Minas Gerais, sendo compiladas pela reportagem do Estado de Minas, em comparativo com o mesmo período, desde 2022 (período pós-pandemia).

A categoria 'vítimas de homicídios' contabiliza cada pessoa morta, neste que é o crime considerado mais grave. Já a categoria 'crimes violentos' engloba a extorsão mediante sequestro, as formas tentada e consumada de estupro, extorsão, homicídio (baseado em ocorrências e não no número de vítimas), roubo, sequestro e cárcere privado.

Em Belo Horizonte, os crimes violentos tiveram sua maior redução dos primeiros semestres do período avaliado com -11,3% (de 4.177 para 3.706 casos) de 2024 para 2025, e as vítimas de homicídios caíram -15,48% (de 168 para 142).

A Região Metropolitana de Belo Horizonte (Grande BH) manteve seu destaque com uma redução de -14,4% nos crimes violentos, e uma leve melhora de -1,74% nas pessoas mortas em assassinatos (de 287 para 282) em 2025. O interior do estado, por sua vez, teve a maior queda percentual de todas as regiões nos crimes violentos, com -16,4% (de 2024 para 2025), e uma queda de -9,18% nas vítimas de homicídios (de 850 para 772) em 2025.

O interior de MG registrou a maior queda percentual em crimes violentos em 2025, mas ainda é a região com o maior volume absoluto de ocorrências (52,5%). A trajetória instável é ainda efeito de 2024, quando foi a única região a ter um aumento na criminalidade violenta (+2,8%).

Na Região Metropolitana de Belo Horizonte (Grande BH), a principal preocupação em 2025 é que, apesar da leve melhora geral nos homicídios (-1,74%) e das quedas em alguns municípios, a violência pode ter respondido com a migração para outras áreas, levando a uma estabilização em patamares ainda elevados dos casos letais.

A volatilidade dos homicídios em Belo Horizonte também é uma preocupação contínua; apesar da queda acentuada de -15,48% em 2025 (para 142 vítimas), a capital havia registrado um aumento expressivo de 26,32% em 2024 (168 vítimas), o mais acentuado entre todas as regiões.

Essa migração e a reversão de tendências são mais evidentes ao analisar os municípios. Divinópolis (MG), no Centro-Oeste do estado, que vinha em trajetória positiva, viu seus homicídios subirem drasticamente em 84,62% (de 13 para 24 vítimas) em 2025. Além disso, os crimes violentos na cidade reverteram a tendência de queda com um aumento de 6,6% (de 121 para 129 casos) no mesmo ano, tornando-a um dos pontos mais críticos.

Pouso Alegre (MG), na região Sul do estado, registrou um aumento de 160% nos homicídios (de 5 para 13 vítimas) em 2025. Na Grande BH, Santa Luzia (MG) representa uma grande preocupação, pois após dois anos de quedas significativas nos crimes violentos, a cidade reverteu drasticamente a tendência com um aumento de +22,8% (de 162 para 199 ocorrências) em 2025, sendo um dos principais pontos negativos da região. Os homicídios também continuam em alta, crescendo +37,5% (de 16 para 22 casos).

Jaboticatubas (MG) e Ibirité (MG) também reverteram tendências de melhora: Jaboticatubas com um salto de 43,8% nos crimes violentos e 60% nos homicídios em 2025, e Ibirité com aumentos de 5,8% nos crimes e 58,33% nos homicídios no mesmo período. Mesmo Betim (MG), que retomou a queda nos crimes violentos (-27,6% para 423 casos), viu suas vítimas de homicídios aumentarem em 13,64% (de 44 para 50) em 2025.

São Joaquim de Bicas (MG) também registrou um dos aumentos mais acentuados nos homicídios em 2025, com 60%. Finalmente, Uberlândia (MG), no Triângulo, apesar de uma nova queda de -6,6% nos crimes violentos em 2025 (740 casos), não retornou ao patamar baixo de 2023, após uma alta de +34,5% em 2024.

No contraponto a esses desafios localizados, o primeiro semestre de 2025 também consolidou significativas melhorias em diversas áreas de Minas Gerais, tanto em crimes violentos quanto em vítimas de homicídios. O estado como um todo alcançou uma redução acumulada de -29,1% nos crimes violentos desde 2022 (de 18.791 para 13.317 ocorrências). A Região Metropolitana de Belo Horizonte se destacou com uma redução percentual acumulada de -34,8% nos crimes violentos (de 4.008 para 2.613 casos) entre 2022 e 2025.

Municípios como Contagem (MG) impulsionaram essa melhora, com uma redução de -18,8% nos crimes violentos entre 2024 e 2025 (de 1.104 para 896 casos) e uma queda de -21,82% nos homicídios em 2025. Ribeirão das Neves reduziu sua criminalidade em -29% nos crimes violentos entre 2022 e 2025, e seus homicídios caíram -25,49% em 2025. No interior, a queda acentuada de quase 31% nas vítimas de homicídios entre 2024 e 2025 foi liderada por cidades que haviam sofrido no ano anterior.

Juiz de Fora (MG) apresentou uma queda abrupta e contínua nos Crimes Violentos, com os casos despencando -56,4% de 433 em 2022 para 189 em 2025, e Sete Lagoas (MG) espelha esse sucesso com uma redução total de -64,2% no período. Nova Serrana (MG) e Varginha (MG) também consolidaram reduções totais de -52,4% e -40,6% nos CV, respectivamente.