Bairros da Grande BH continuam sem água nesta terça-feira (22/7)

Bairros de Betim, Contagem, Esmeraldas e Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, podem continuar sem água, nesta terça-feira (22/7), devido a complexidade uma manutenção emergencial realizada ontem.

Inicialmente, segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), o fornecimento de água seria normalizado, de forma gradativa, no decorrer da manhã de hoje, mas, deve ser restabelecido apenas no final do dia.