Mais de 50 bairros de Nova Lima ficaram sem água após rompimento de adutora

Moradores de 53 bairros de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, estão sem água após o rompimento de uma adutora no Centro da cidade. A Copasa, com apoio da prefeitura, atua para conter os danos e restabelecer o abastecimento, que deve começar a ser normalizado na manhã deste domingo (13/7) nas regiões mais baixas do município.

Nas áreas mais elevadas, a previsão é de retorno gradual ao longo do dia. O impacto da falha no fornecimento atinge quase metade dos 127 bairros da cidade, afetando diversas residências e estabelecimentos comerciais.

A Copasa não divulgou a lista completa das áreas afetadas, mas moradores de bairros como Jardim Canadá, Oswaldo Barbosa Pena, Bela Fama, Santa Rita, Chácara dos Cristais, Cabeceiras, Cascalho e Bairro da Lagoa já relatam interrupções desde a noite anterior.

Segundo a Prefeitura de Nova Lima, o rompimento foi causado acidentalmente por uma retroescavadeira que realizava escavações na Rua Padre João de Deus. O serviço, segundo a administração municipal, tinha como objetivo desobstruir a rede pluvial, que havia apresentado entupimento. A prefeitura afirma que a obra não tem ligação com os trabalhos de requalificação da Praça Bernardino de Lima, que acontecem nas imediações.

A Copasa informou que equipes estão mobilizadas em tempo integral para restaurar a adutora e retomar o fornecimento de água. O solo encharcado e o risco de novos danos exigem cautela no processo de escoramento e substituição dos trechos afetados.

Câmara inundada

Um dos pontos mais atingidos pela força da água foi a sede da Câmara Municipal de Nova Lima, localizada no mesmo quarteirão onde ocorreu o rompimento. O volume de água foi tão intenso que invadiu o prédio do Legislativo e causou danos estruturais.

Em nota, o presidente da Casa, vereador Thiago Almeida (PSD), afirmou que, por medida de segurança, todas as atividades presenciais foram temporariamente suspensas. Apesar do recesso parlamentar, os serviços internos seguem em modo remoto, até que os órgãos responsáveis avaliem e reparem todos os danos.

“Embora situações como essa fujam ao nosso controle, estamos tomando todas as providências com agilidade e responsabilidade para garantir a segurança de servidores, parlamentares, comerciantes e de toda a população que frequenta a Casa”, diz o comunicado.