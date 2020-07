Casal é preso no Jardim Canadá acusado de assassinato em ritual macabro

O delegado Thiago Rocha Ferreira (C) busca mais provas sobre o crime no Jardim Canadá (foto: Polícia Civil/Divulgação)

Suspeito do assasinato de uma garota de 12 anos em ritual macabro, um casal foi preso nesta quinta-feira (9/7) por policias da Delegacia de Nova Lima, que cumpriram um mandado de prisão temporário

O crime ocorreu em 1º de agosto de 2019, no Bairro Jardim Canadá.

Segundo o delegado regional de Nova Lima, Thiago Rocha Ferreira, a investigação apontou que a pré-adolescente tinha problemas emocionais e que seus pais decidiram levá-la para uma seção de curandeirismo, na casa do casal – o homem com 58 anos e a mulher com 57.

“Em uma tentativa, a mãe e a irmã levaram a pré-adolescente à casa no Jardim Canadá na tentativa de conseguir a cura para os problemas emocionais da menina. A vítima estava perdendo peso e vivia desanimada, sintomas que surgiram depois da morte da avó. O casal prometia uma cura sobrenatural”, conta o delegado.

O dr. Thiago detalha como foi: “No local, a vítima se submete a um ritual realizado por esse casal, na presença da mãe e da irmã. Banharam a vítima com pipoca, canjica, mel e chá de boldo, o que foi comprovado no laudo de autópsia. É uma prova subjetiva. A prova objetiva indica que a pré-adolescente ingeriu elevada quantidade de álcool horas antes do falecimento. O nível medido é muito alto. Isso indica que, durante o ritual, foi ministrada elevada dose de bebida alcoólica.”

O local onde a pré-adolescente morreu também será vistoriado. Os policias estão em busca de mais provas, que serão anexadas ao processo. O casal está preso.