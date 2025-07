Vídeo: adutora se rompe, lança jato de água e danifica imóveis em Nova Lima

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Uma adutora de água se rompeu na Praça Bernardino de Lima, no Centro de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e causou estragos no início da tarde deste sábado (12/7). O rompimento do cano provocou um jato forte, visível de longe, que danificou parte dos imóveis do entorno, incluindo a Câmara Municipal da cidade.

Vídeos feitos no local mostram que o espaço já estava passando por obras. Pelas imagens, é possível ver que, bem ao lado de onde a tubulação se rompeu, havia uma retroescavadeira. Informações de comerciantes indicam que o cano foi rompido durante uma obra da Prefeitura de Nova Lima, voltada para a revitalização da praça.

Em nota, a Câmara Municipal de Nova Lima afirmou que, “por medida de segurança”, as atividades presenciais na sede do Legislativo municipal foram temporariamente suspensas. Ainda segundo o documento, assinado pelo vereador Thiago Almeida, presidente da Casa, o recesso parlamentar será mantido até que os danos sejam completamente avaliados e reparados pelos órgãos responsáveis.

“Embora situações como essa fujam ao nosso controle, estamos tomando todas as providências com agilidade e responsabilidade para garantir a segurança de servidores, parlamentares, comerciantes e de toda a população que frequenta a Casa”, pontuou a nota.

De acordo com a Copasa, responsável pela adutora danificada, a previsão é que os reparos sejam concluídos na noite deste sábado. A companhia também esclareceu que o rompimento ocorreu durante obras relacionadas às redes de drenagem pluvial.

Para a realização do reparo, foi necessário interromper o fornecimento de água para 53 bairros — a lista completa está no fim da matéria. A estimativa é que o abastecimento seja normalizado ao longo da manhã deste domingo (13/7). Segundo a Copasa, imóveis que possuem caixas d’água “podem não sentir os impactos”.

Procurada, a Prefeitura de Nova Lima esclareceu que o rompimento da adutora não teve relação com as obras de requalificação da Praça Bernardino de Lima, e sim com uma intervenção na rede pluvial devido a um "entupimento identificado no sistema de drenagem".

"A execução do serviço já estava previamente agendada para o final de semana, justamente para reduzir os impactos no trânsito local. Durante a escavação, no entanto, uma retroescavadeira atingiu acidentalmente uma rede da Copasa, que não estava devidamente sinalizada", informou o executivo municipal.

Confira quais bairros de Nova Lima estão com o abastecimento de água interrompido: