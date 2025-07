MG: troca de botijão de gás provoca explosão em restaurante

Uma troca de botijão de gás terminou em incêndio seguido de explosão dentro de um restaurante. O caso aconteceu nesta sexta-feira (11/7), no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

Ao Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais (CBMMG), os funcionários do estabelecimento relataram que, durante os preparativos para o almoço, um deles realizou a troca do botijão de gás com o fogão ligado. Em dado momento, isso provocou uma explosão, seguida de chamas altas vindas do botijão.

Os três funcionários que estavam no local saíram rapidamente do restaurante, quando o 3º sargento Alexandro, do Corpo de Bombeiros, passava perto da região e prestou socorro junto aos bombeiros civis. Eles montaram uma linha de combate utilizando recursos da faculdade próxima ao local, conseguindo controlar as chamas até a chegada das guarnições da corporação. Ninguém se feriu.

Foram realizadas ações de rescaldo e aplicação de água nas estruturas de madeira do teto que ainda estavam quentes.

Durante a inspeção técnica, foram identificados danos significativos nos botijões de gás. As válvulas de alívio estavam derretidas e dois botijões apresentavam travamento do êmbolo principal que conecta ao redutor de pressão, o que pode ter contribuído para a explosão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Foram empenhadas na ocorrência duas viaturas e cinco militares. O trânsito nas imediações foi controlado por agentes do SETTRAN, que prestaram apoio à operação. A reportagem procurou a Defesa Civil para saber se uma vistoria será feita para avaliar as condições do imóvel, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.