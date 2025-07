Caminhão derruba poste em casa, provoca incêndio e imóveis ficam sem luz

Um acidente com um caminhão deixa moradores do Centro de Igarapé (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, sem energia elétrica na manhã desta quarta-feira (9/7).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o incidente começou quando o motorista de um caminhão perdeu o controle da direção e bateu contra um poste, na Rua Cristiano Machado, na noite de terça-feira (8).

O poste caiu em cima do telhado de uma casa, provocando um curto circuito que levou ao incêndio de uma árvore próxima. Com o primeiro foco, as chamas se alastraram para a casa atingida pelo poste.

Todos os moradores saíram da residência. Ninguém se feriu.

Procurada pela reportagem, a Cemig informou que cinco clientes seguem sem energia elétrica. A previsão é de que o serviço seja concluído ainda na manhã desta quarta-feira.