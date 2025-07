Criança de dois anos morre e mãe fica ferida após incêndio na Grande BH

Uma criança de dois anos morreu e a mãe ficou gravemente ferida após um incêndio em uma casa no bairro Niterói, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no fim da tarde dessa segunda-feira (7/7). A residência fica na Rua Diamantina, ao lado do Hotel Niterói.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 17h20. Quando os militares chegaram, vizinhos já haviam retirado a mãe e três filhos, moradores da casa, em meio a um grande volume de fumaça. Do lado de fora, a mulher e um dos filhos estavam sendo atendidos por uma equipe do SAMU. As outras duas crianças não se feriram.

Os bombeiros iniciaram o combate às chamas com o apoio de três viaturas. Após controlar o incêndio, os militares foram informados pela equipe médica da Unidade de Suporte Avançado (USA) que a criança ferida morreu ainda no local. A mãe foi encaminhada ao hospital em estado grave.

De acordo com relatos apurados na cena, o fogo teria começado após um acidente doméstico. Isto porque a criança que morreu colocou fogo em um colchão.

A perícia da Polícia Civil deve ser realizada na manhã desta terça-feira (8). A Polícia Militar também esteve no local.