Betim, na Grande BH, registra tremor de terra

Um tremor de terra de intensidade 2,5 na escala Richter foi sentido em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa terça-feira (22/4). A informação foi divulgada pela Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), sob análise do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília. O abalo foi o segundo em um mês.

Conforme a organização, coordenada pelo Observatório Nacional com apoio do Serviço Geológico do Brasil, o abalo sísmico aconteceu no horário de 22h05 e pode ser sentido pela população local.

De acordo com informações do Centro de Sismologia da UnB, o epicentro do tremor foi em uma área rural da região de Várzea das Flores, próximo à margem da Lagoa de mesmo nome. Até o momento, nenhuma ocorrência foi registrada pela Defesa Civil municipal em razão de intercorrências pelo tremor.

Há um mês, em 22 de março, a cidade também registrou um pequeno terremoto da mesma magnitude, às 14h30. Na ocasião, não houve nenhum acionamento da Defesa Civil por pessoa ferida ou prejuízos a imóveis.

Segundo a RSBR, Minas Gerais é o estado com o maior número de abalos sísmicos registrados no país. “Os tremores naturais, na sua grande maioria, se devem às grandes pressões geológicas que atuam na crosta terrestre”, informou a organização.

Terremoto com pouca intensidade

O tremor sentido em Betim foi classificado na menor intensidade da escala Richter, conforme informações da Michigan Tech University. Apesar de ser registrado pela rede sismográfica, o abalo pode não ser percebido pela população.

Escala de magnitude dos terremotos



Até 2,5 - Terremoto geralmente não é sentido, mas registrado pelo sismógrafo;

2,5 a 5,4 - Frequentemente sentidos, mas causam apenas pequenos danos;

5,5 a 6,0 - Pequenos danos a prédios e outras estruturas;

6,1 a 6,9 - Muitos danos são causados em áreas bem povoadas;

7,0 a 7,9 - Grande terremoto, causa sérios danos;

8,0 ou mais - Enorme terremoto, pode destruir comunidades inteiras próximas ao epicentro.