Cidade mineira registra quinto tremor de terra do ano

O município de Frutal, no Triângulo Mineiro, está em alerta quanto ao aumento do número de tremores de terras nos últimos três anos. Apenas em 2025, já foram registrados cinco, sendo todos pequenos abalos sísmicos, entre 1.9 e 2.1 mR.

O último foi registrado na madrugada dessa sexta-feira (28/3), às 4h20. Dessa vez, segundo a Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), ele foi de magnitude 2.1 mR. Não houve relatos de moradores que sentiram o tremor.

Por outro lado, às 10h08 de 18 de junho do ano passado, a cidade registrou um tremor de terra com magnitude de 4.0. Onze minutos depois, ocorreu outro abalo sísmico na cidade, com menor magnitude, de 3.2.

Alguns vídeos captados por câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais de Frutal, no momento do tremor, circularam por grupos de WhatsApp e redes sociais de moradores. Em um deles, captado em um bar, é possível perceber um freezer balançando.

Em outro vídeo, em um supermercado, um produto que estava na prateleira foi ao chão. Em um terceiro, registrado por câmera de segurança, localizada na zona rural da cidade, telhas se soltaram e se espatifaram, no momento do tremor.

O Centro de Sismologia da USP, que integra a Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), afirmou que este tremor foi o maior já registrado na cidade. "Desde 2015, foram registrados 22 pequenos tremores na região de Frutal. Desde abril de 2023, há uma sequência de tremores nessa região sempre com magnitudes menores que 3."

De acordo com Bruno Collaço, sismólogo do Centro de Sismologia da USP e da RSBR, pequenos tremores de terra em Minas Gerais não são incomuns, muito pelo contrário. "É o estado com o maior número de abalos sísmicos registrados. Os tremores naturais, na sua grande maioria, se devem às grandes pressões geológicas que atuam na crosta terrestre", complementa.

Preocupação

A Prefeitura de Frutal, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e da Defesa Civil, informou que contatou tanto a Rede Sismográfica do Brasileira (RSBR) como o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo, devido ao grande número de tremores de terra registrados no município ao longo dos últimos meses.

"Contudo, não houve respostas do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo. Já a Rede Sismográfica do Brasileira (RSBR) destacou que os abalos sísmicos registrados na cidade estão dentro do padrão e da normalidade e por isso não oferecem risco à segurança e ao bem-estar dos munícipes", diz outro trecho da nota da prefeitura.

"Mesmo assim, tanto a Secretaria do Meio Ambiente quanto a Defesa Civil continuam atentas e monitorando a situação, além de continuar na busca de auxílio tanto de órgãos governamentais como de centros de ensino e pesquisa que possam elucidar o porquê de Frutal ter registrados tantos pequenos abalos sísmicos ao longo dos últimos dois anos", complementa.

Por meio de nota, o Centro de Sismologia da USP explica que a grande maioria dos tremores tem causas naturais e se deve a grandes pressões geológicas atuando na crosta terrestre. "O tremor que as pessoas sentem é resultado de uma movimentação repentina em alguma falha ou fratura, que 'escorrega' por causa das pressões geológicas. Ainda assim, apesar do desconforto causado pelos tremores, é muito pouco provável que eles venham ocasionar problemas maiores."