MG: incêndio em cozinha de apartamento coloca prédio em risco

Moradores de um prédio em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, passaram por momentos de tensão depois que um incêndio em um apartamento se alastrou para outros imóveis. A ocorrência foi registrada na Avenida Doutor Munir Tannus Abdalla, no Bairro Shopping Park, na noite dessa sexta-feira (28/3).

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, militares do 5º Batalhão foram acionados para apagar as chamas que teriam começado na cozinha de um apartamento no 3º andar da edificação.

No local, os militares constataram que, apesar de o incêndio ter se concentrado na cozinha de um dos imóveis, as chamas se alastraram para a fiação elétrica dos apartamentos de andares inferiores.

Ainda segundo os bombeiros, antes mesmo da chegada da guarnição os moradores conseguiram apagar o princípio de incêndio na fiação com o uso de extintores. Em seguida, as chamas no imóvel foram controladas e debeladas pelos militares.

O apartamento em que o fogo começou foi interditado e passará por vistoria da Defesa Civil de Uberlândia. Os demais imóveis ficaram sem energia elétrica devido ao comprometimento da fiação.