Filho é preso suspeito de invadir a casa do pai e furtar bebidas e dinheiro

Um homem de 39 anos foi preso nesta sexta-feira (28/3) em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, suspeito de invadir a casa do próprio pai, de 62, e furtar oito litros de bebidas alcoólicas e cerca de R$120 em dinheiro. A vítima possui uma medida cautelar proibindo a aproximação do filho a menos de 300 metros.

Conforme o relato do idoso à Polícia Militar (PM), nesta sexta o filho teria descumprido a ordem judicial e invadido sua casa, de onde furtou as bebidas alcoólicas e o dinheiro antes de fugir. Entre as bebidas levadas estavam pinga 51, pinga Jamel e conhaque Paratudo.

A vítima acionou a PM logo após o crime. Em depoimento, o pai ainda relatou que enfrenta problemas constantes com o filho, que é usuário de drogas.

De acordo com a vítima, o suspeito costuma ir até sua residência pedir dinheiro para comprar entorpecentes e, além disso, faz ameaças desde a morte da mãe, devido a desentendimentos sobre a herança.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Localizado pela PM, o suspeito negou o crime e não informou o paradeiro dos objetos furtados. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia de plantão de Patos de Minas. Os itens levados não foram recuperados.