BH: homem leva prejuízo de quase R$ 16 mil em golpe de leilão

Um homem, de 58 anos, morador da Savassi, na Região Centro-Sul em Belo Horizonte, foi vítima de estelionato por meio de um golpe de leilões online em site falso. Segundo ele, a intenção era realizar um lance para uma moto e acabou com um prejuízo de R$ 15.700. O caso aconteceu na última sexta-feira (21/3).

A vítima relatou à Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) que, ao pesquisar no Google o site do palácio dos leilões de Juatuba, na Região Central do estado, clicou no primeiro endereço encontrado - leilaopalaciomg.com/br. No site, foi solicitado que fizesse um cadastro para participar do leilão. "Preenchi o formulário com dados pessoais e me foi solicitado foto da carteira de identidade, que enviei", contou à Polícia Civil (PCMG).



Logo depois, o homem recebeu o primeiro e-mail, com a confirmação do cadastro e a possibilidade de participar do leilão por meio do site. O lance foi feito para uma moto Honda CBR 1000, de 2008. "O lance foi um teste, e imediatamente foi aceito e figurou como o de melhor valor. Ofereci R$ 15.700,00", disse à polícia.

Ao fim do leilão, o lance da vítima foi aceito. Ele recebeu um email confirmando e, em seguida, o contato pelo WhatsApp, com instruções de pagamento, que deveria ser feito via Pix ou transferência bancária até as 16h. O homem enviou a confirmação do depósito feito, e logo recebeu a confirmação e um modelo de termo de arremate que deveria ser levado ao cartório ou por meio do site gov.br.

Na segunda-feira (24/3), ele afirmou ter recebido um comunicado dizendo que o banco não havia aceito o valor e que precisava depositar a quantia de R$ 6.317,00 para complementar. Foi quando desconfiou se tratar de um golpe. Além disso, a vítima foi informada de que, se não fizesse o pagamento, o dinheiro iria retornar em 15 dias, mas com desconto de 20% de penalidade por não ter continuado a negociação.

"Pedi ao meu cunhado que ia retirar um carro no leilão de Juatuba, que checasse as informações sobre pagamento. Mas ele me informou que não havia leilão deste lote", contou ainda em depoimento à PCMG. A vítima procurou a delegacia de crime cibernéticos, no Centro, e foi encaminhado para a segunda delegacia de Policia Civil, instruído a mandar o relatório dos fatos e provas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Estado de Minas solicitou um posicionamento à PCMG, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.