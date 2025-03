MG: irmãos suspeitos de integrar organização de sonegação fiscal são presos

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Dois homens foram presos suspeitos de participar de uma organização especializada em sonegação fiscal, emissão de notas fiscais falsas e lavagem de dinheiro. Os irmãos, de 24 e 40 anos, foram encontrados e detidos próximos à divisa entre Goiás e Bahia na manhã desta sexta-feira (28/3).

A prisão fez parte da operação Caça-Fantasma, deflagrada em novembro de 2024 pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). O grupo-alvo atuava em Unaí, na Região Noroeste de Minas Gerais.

De acordo com as investigações, o grupo teria criado, ao menos, 268 empresas fantasmas em nome de laranjas, em vários estados do país. Levantamentos ainda apontaram que, por várias ocasiões, contadores e agentes de certificação ligados ao esquema realizaram mutirões em cidades satélites do Distrito Federal, com o objetivo de cooptar pessoas com baixa instrução, ou mesmo dependentes químicos, para abertura de empresas e contas bancárias.

As vantagens obtidas mediante prática de estelionato e sonegação fiscal eram dissimuladas e integradas em atividades como construção civil, aquisição de imóveis, supermercados, academias, casas lotéricas, cafeterias, posto de combustível e lojas de conveniência.

Ainda segundo a PCMG, o esquema criminoso tinha como vítimas produtores rurais, alvos do crime de estelionato, e a finalidade de sonegar o Imposto de Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). As investigações apontaram que o esquema gerou um prejuízo fiscal de aproximadamente R$ 600 milhões aos cofres públicos e relativos a transações comerciais, com emissão de notas fiscais frias, na ordem de R$ 5 bilhões.

Em dezembro de 2024, um suspeito de participar da organização foi preso em Mato Grosso, durante uma viagem de ônibus. Na época da abordagem, o homem apresentou documentação falsa com dados de um advogado atuante em Unaí. Com ele, foram encontrados 33 cheques em nome de integrantes do grupo, que totalizaram R$ 1.352.228.

A ação desta sexta-feira foi realizada pela Agência de Inteligência e do Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro do 16º Departamento em Unaí, com o apoio do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Comando de Operações de Divisa de Goiás (COD).